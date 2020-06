Luisa Mell causa polêmica ao relacionar direito dos animais ao racismo

Luisa Mell está no meio de uma nova polêmica. Na última terça-feira (2), data marcada pelas manifestações online antirracismo chamadas Black Out Tuesday , a loja da ativista ambiental postou uma foto no Instagram defendendo o direito dos animais. O post era o logo do instituto Luisa Mell e a frase “todas as vidas importam”, fazendo referência ao lema “vidas negras importam”.

Reprodução/Instagram Luisa Mell causa polêmica ao falar sobre animais





Nas redes sociais, as opiniões ficaram dividias. Muitas pessoas chamaram a ambientalista de racista, por não ter falado sobre as questões raciais. Já outros defenderam que Luisa Mell faz muito pelos animais, por isso não deveria estar sendo tão criticada assim.

O post foi feito no perfil Loja Luisa Mell, onde a ativista vende produtos e os lucros são usados para manter o instituto de proteção aos animais. Porém, pouco depois da polêmica estourar, a ambientalista gravou uma série de Stories contando que a conta foi hackeada .

“Vocês não vão acreditar no que aconteceu, roubaram o Instagram da Loja Luisa Mell. Hackearam nosso Instagram e vocês sabem que a loja é responsável por grande parte dos nossos custos, por manter o instituto. Preciso da ajuda de vocês, preciso que isso chegue no pessoal do Instagram para que eles nos ajudem. Que mundo é esse? Roubar Instagram de uma ONG!”, falou Luisa desesperada.

Se for pra se posicionar sendo desonesta e irresponsável desse jeito é melhor realmente ficar em silêncio pic.twitter.com/W2JA1gK171 — natasha miranda (@naatashamiranda) June 2, 2020





Luisa Mell sendo racista mais uma vez e não choca NINGUÉM. https://t.co/Tjnla6TpZz — Nadadi Keké, ex-Sódi Keké (@ljosuedias) June 3, 2020





Eu to só de olho na galera falando “ah mas tem gente q não faz a metade do que a Luísa mell faz”… ainda não aprenderam que não cabe a nós privilegiados dizer o que é racismo ou não, se coloquem no lugar de vocês. Se for pra defender uma causa que aprendam a escutar antes — Iza Bella (@izabellacastrr) June 3, 2020





Talvez a Luísa Mell tenha feito esse post em um momento errado onde a luta é outra, mas PORRA, querer cancelar ela por esse post tá de sacanagem, muita gente que milita pela internet não faz 0,1% do que ela faz pelos animais! pic.twitter.com/73tctaFExx — facada mal dada do caralho (@__Leofonseca) June 3, 2020





Perae a Luisa Mell tá sendo cancelada por ter postado essa imagem? Plmds

Ok militante pic.twitter.com/QqYxfMZ4if — Maria Clara (@Clara_953) June 3, 2020





Mas e vocês já foram militar de verdade hoje nas ruas? Já foram resgatar animais maltratados? Pq assim, ficar com a bunda no sofá cancelando a Luísa Mell pelo twitter tbm não ajuda em nada né caralho pic.twitter.com/btr10XR6GJ — gegepiscadela (@Geovana54328743) June 3, 2020