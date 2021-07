Luigi Baricelli comemora esposa curada do câncer: “O milagre aconteceu”

Reprodução/Instagram Luigi Baricelli e Andreia Baricelli

Andreia Baricelli, a esposa de Luigi Baricelli, enfrentou um câncer de mama no final de 2020 e precisou passar por uma cirurgia. Nesta quarta-feira (28), o ator fez uma publicação no Instagram comemorando a cura da esposa e também mostrou o que costumava fazer para animá-la durante a internação.

No vídeo, Luigi Baricelli aparece dançando a música “Pintinho Amarelinho” com uma enfermeira. Eles fazem a coreografia, cantam e o ator explicou que costumava fazer isso para animar Andreia e levantar o clima no local.

“Andreia hoje curada. Ela teve câncer de mama e no hospital, eu agradeci pela doença, aceitei ela e evoquei a cura. Como? Dando energia ao que é verdadeiro, dando energia ao amor e o milagre aconteceu, pois orei de porta aberta, convidando o Universo a fazer o seu milagre. Sou grato por todos os vídeos, mensagens de amigos e amigas. Somos mais fortes juntos”, escreveu na legenda.