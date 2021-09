Marcelo de Assis Ludmilla se encontra com produtores de Ariana Grande e Megan Thee Stallion

Curtindo férias na badalada Los Angeles (EUA), a cantora Ludmilla aproveitou o momento para aprimorar o inglês, compondo novas letras e entrou em um camping com profissionais renomados no mercado do pop norte-americano.

Ludmilla aparece em uma foto durante algumas sessões de estúdio com produtores e compositores, entre eles Xavier Herrera, produtor do álbum Suga de Megan Thee Stallion, do Positions de Ariana Grande e do Virgo World do Lil Tecca.

Vem material novo por aí.