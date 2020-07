Ludmilla revela ter caído em golpe da internet: “Doei um bom dinheiro”

Divulgação Ludmilla

Ludmilla usou o Twitter para compartilhar um golpe no qual ela foi vítima na internet e, assim evitar que outras pessoas caiam também. A cantora contou ter doado dinheiro para uma suposta filha de uma moça muito doente e que só descobriu o golpe porque viu as imagens da mesma tal moça doente sendo compartilhadas por outras pessoas que também praticam o mesmo golpe.

“Eu já doei um bom dinheiro pra filha da moça da foto. Eu achava que era a filha de verdade e tentei ajudar, mas caí num golpe. Infelizmente, depois percebi que bastante gente usa a foto dessa moça pra fazer isso. Eu já caí”, contou a cantora, que inclusive mostrou prints da conversa com o estelionatário por trás do perfil que a abordou. No print, consta ainda outro print: do depósito que Lud fez achando que estava fazendo uma boa ação ao próximo.