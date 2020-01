Ludmilla quer gravidez compartilhada com seu óvulo no útero da esposa

Na última segunda-feira (27), DJ Pelé, famoso por hits como Cara Quente e Melhor Que Minha Ex , contou que um motorista da Uber não quis levá-lo ao destino por achar que ele iria assaltá-lo . Em entrevista ao IG Gente , o DJ disse que o condutor pediu para ele comprovar que estava indo trabalhar antes de dar andamento a corrida.

“Eu estava com a minha prima, que acabou de fazer 18 anos, no Engenho Novo e ia para um show na Barra e antes ia deixar minha prima no Méier. Assim que entramos no carro, ele (o motorista da Uber ) disse que precisava abastecer. Quando chegamos no posto, ele disse que não ia poder continuar com a corrida e me pediu para mostrar o RG para ele e algo que comprovasse que eu tava indo trabalhar”, conta o famoso DJ Pelé .

Depois de ter esclarecido toda a situação, o motorista continuou com a viagem até o Meyer, onde deixaram a prima do artista. Enquanto estavam indo para a boate, o produtor do DJ ligou dizendo que o show havia sido cancelado, pois, o local estava vazio e que ele poderia voltar para casa.

O artista mudou o itinerário da viagem para a casa dele, na Barra da Tijuca, mas o motorista da Uber não gostou da mudança e, enquanto passavam pela Linha Amarela, decidiu encerrar a viagem perto de uma viatura da polícia.

O famoso DJ Pelé conta que pagou a viagem do motorista e alega que tenha sido alvo de preconceito pelo condutor, que teria pensado que poderia roubá-lo. “Chamou a viatura para mim, encerrou a viagem, depois o policial me chamou e eu disse que ele não queria levar para a minha casa porque achou que eu ia assaltar ele”.

Procurada pela redação do IG Gente , a Uber disse que lamenta o ocorrido e que não tolera nenhuma forma de descriminação. “Lamentamos a experiência pela qual o usuário passou em nossa plataforma. A Uber não tolera qualquer forma de discriminação e assim que soubemos do incidente, desativamos o motorista da plataforma. A empresa está à disposição para colaborar com as autoridades responsáveis para investigação do caso, nos termos da lei.”