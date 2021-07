Ludmilla protagoniza momento quente com Brunna Gonçalves

Reprodução/Instagram Ludmilla e Brunna Gonçalves protagonizam momentos quentes

Ludmilla e a mulher Brunna Gonçalves estão no México em praticamente uma nova lua de mel. Entre um passeio de barco e um registro para postar as fotos nas redes sociais, as duas aproveitam para namorarem. Afinal, ninguém é de ferro. Pois bem, a cantora abriu nesta quarta-feira (21) o álbum de seu passeio de iate por Isla Mujeres, próximo a Cancún, e não deixou de fora nem as imagens de momentos mais calientes. “Que dia”, escreveu na legenda da postagem.