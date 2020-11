Ludmilla manda indireta: “Não sou patroa, não, sou rainha”

Divulgação Ludmilla em cena do videoclipe da música Rainha da Favela

Ludmilla está com a corda toda . Após receber um elogio nas redes sociais, Ludmilla aproveitou para fazer um desabafo sobre as várias críticas que já recebeu na vida e também soltou uma indireta com nome e endereço certos.

“Não sou patroa, não, sou rainha”, explicou a cantora. Vale lembrar que sua ex-amiga Anitta , se deu apelido de ‘patroa’ há algum tempo. Que treta!

A polêmica começou quando um admirador de Ludmilla publicou no Twitter como estava arrependido de já ter criticado a funkeira. A mulher de Bruna Gonçalves compartilhou a publicação e escreveu: “Vocês não sabem o quanto é ruim ter tanta gente te subestimando o tempo inteiro. Deem mais oportunidades para as pessoas e a depois opinarem”, disse a cantora que aceitou as desculpas e completou logo em seguida com a alfinetada sobre o título de sua recém-lançada música, ‘Rainha da Favela’.