Entretenimento

Ludmilla encanta fãs ao posar com a filha e se declara nas redes: ‘Meu amorezinho’

Published

31 minutos ago

on

A cantora Ludmilla encantou os seguidores nesta sexta-feira (27), ao publicar um momento especial com a filha, Zuri. No registro, a artista aparece com a pequena no colo e se declarou na legenda: “Amor da vida da mamãe”.

Zuri é fruto do relacionamento da cantora com a dançarina Brunna Gonçalves e foi gerada por meio do método de reprodução assistida conhecido como ROPA (Recepção de Óvulos da Parceira). O casal costuma compartilhar com os fãs detalhes da maternidade nas redes sociais.

De acordo com a equipe da cantora, o nome Zuri tem origem no idioma suaíli, falado na África Oriental, e significa “bela” ou “bonita”. Embora possa ser usado para meninos, é mais comum entre meninas. Confira clique abaixo:

Ludmilla com a filha, Zuri — Foto: Reprodução/Instagram

Fonte: TOP FAMOSOS

