The Music Journal Brazil Ludmilla e Gloria Groove batem 1 milhão de views com “Lud Session”

As cantoras Ludmilla e Gloria Groove alcançaram a expressiva marca de 1 milhão de views com o registro audiovisual de Lud Session , que conta com um medley exclusivo, incluindo os sucessos Modo Avião, A Tua Voz, 700 por Hora, Rada e A Música Mais Triste do Ano.

O grande encontro entre as cantoras, marca a representatividade de duas artistas LGBTQIA+ brasileiras que definem a pluralidade que lutam contra o preconceito.

Para lançar essa parceria, uma grande ação foi feita, como mensagens nas redes sociais das artistas, gifs exclusivos, placares luminosos espalhados pela cidade e vídeos com letras das músicas, além de imagens em prédio de São Paulo e caminhão de lead nas ruas do Rio de Janeiro. Tudo para reforçar a luta pelos direitos LGBTQIA +, não apenas no mês de junho, mas o ano todo.

“A repercussão desse projeto tem sido tão positiva que a vontade é lançar mais episódios por vez. O retorno dos fãs e a troca com os artistas são muito importantes nesse momento e a cada lançamento tenho mais certeza de que estamos fazendo um trabalho muito interessante” , finaliza Ludmilla.