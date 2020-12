Ludmilla desativa contas nas redes sociais após ataques racistas: “Criminosos”

Redação Ludmilla desativa contas nas redes sociasi após ataques racistas

Ludmilla desativou as contas no Twitter e no Instagram. A funkeira está sendo mais uma vez alvo de racismo e decidiu tirar do ar as páginas nas redes sociais. Pouco antes de fazer isso, ela respondeu o tuíte de uma fá dizendo que sofre com esses ataques diariamente e que vai tomar as providências legais. Essa não é a primeira vez que a artista é alvo que ofensas raciais, ela já foi chamada de “macaca” durante o prêmio Multishow e teve que lidar com muitas outras demonstrações de preconceito.

No Twitter, uma fã da cantora apontou para o racismo que Ludmilla estava sofrendo e a cantora respondeu. “É daí para pior. Vocês não têm noção do que eu passo com essas pessoas. São 24 horas por dia de comentários racistas em todas as minhas postagens, mas eu estou tirando print de tudo porque isso é crime e vai pagar um por um”, escreveu a funkeira.

“Se eu deixasse minha @ com um de vocês só por um dia, duvido que vocês aguentariam seguir de cabeça em erguida com tantos comentários racistas que recebo, todo dia das mesmas pessoas, criminosos escorados no virtual, vivem para ofender o outro”, ela continuou. Depois, Ludmilla desativou os perfis. Nas redes sociais, os fãs da cantora se solidarizaram com ela e estão mostrando apoio à artista.

Independente de qualquer coisa, estou aqui para falar o que todo mundo já era para saber, RACISMO é o ato mais ridículo e nojento que existe. ESTAMOS COM VOCÊ LUDMILLA — Mc Rebecca #HitzãoDaPorra (@mcrebecca) December 19, 2020

ela tava tao animada com o lançamento do primeiro single do dvd do numanice, eu só quero chorar ESTAMOS COM VOCÊ LUDMILLA pic.twitter.com/6ssT32kRRf — ؘ (@rainhadafaveIa) December 19, 2020

LUDMILLA MERECE TANTO RESPEITO QUANTO OS OUTROS ARTISTAS NEGROS ESTAMOS COM VOCÊ LUDMILLA pic.twitter.com/BISMB2YZUG — ?Aline?️‍? (@brumillafc__) December 19, 2020