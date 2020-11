Redação Ludmilla, Brunna Gonçalves e Flay ostentam novo shape pós Lipo LAD

Nomes como Ludmilla, Brunna Gonçalves, Flay e Jhonatan Couto , são algumas das celebridades que já estão exibindo nas redes sociais o novo shape resultado da Lipo LAD . Muito tem se falado sobre esse procedimento que virou o queridinho entre as famosas e para entender melhor, a clínica JK Estética Avançada , responsável por esses resultados, explica a diferença entre a lipoaspiração e o procedimento cirúrgico inovador, que garante a definição do corpo realçando os contornos musculares e deixando com aquela aparência de tanquinho.

“A Lipoaspiração é o procedimento cirúrgico no qual a gordura é retirada através de uma cânula acoplada a um dispositivo a vácuo. Ideal para gordura localizada. A gordura pode ser enxertada em outro local que queira valorizar o contorno corporal, sendo o bumbum o mais frequente, mas pode ser enxertado na mama, face e etc. Já a Lipoaspiração de Alta Definição, abreviada como LAD, é tudo isso, mas com o refinamento de retirar a gordura entre os músculos superficiais, principalmente do abdome, dando maior “definição” dos mesmos, tendo como efeito estético daquele abdome malhado, podendo ter até os gominhos, a depender do IMC (índice de massa corpórea) de cada paciente. O efeito final é um contorno corporal com mais definição, que a lipoaspiração convencional não oferece “, explica Isabela Viegas, sócia da clínica.

O resultado impressionante está conquistando cada vez mais as celebridades e tem gerado diversos comentários na internet: ” Corpo de dar inveja”, “Já era linda antes, agora está perfeita!”.