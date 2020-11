Redação Lucy Alves se une ao Natiruts no ragga-reggaeton de “Dia de Festa”

A aclamada cantora, musicista e atriz paraibana Lucy Alves lançou na última sexta-feira (20) seu mais novo single Dia de Festa , uma parceria com a banda brasiliense Natiruts. O trabalho, que já está disponível em todas as plataformas digitais, fala sobre positividade, um momento de alegria e um convite à festejar, mesmo em tempos difíceis como os que estamos vivendo. Um convite à celebração em frente à fogueira, uma alegria que remete ao clima de verão.

Composta por Alexandre Carlo, Marcel Sousa e Lucy Alves , a faixa vem acompanhada de um visual áudio filmado no Rio de Janeiro, dirigido por Ana Valente.

“Uma vez em João Pessoa eu tive o privilégio de fazer o show de abertura pra banda Natiruts” , conta Lucy . “Eu tinha a banda de reggae Lírios do Gueto. Desde lá admiro muito o trabalho do Alexandre e da banda Natiruts por trazerem pro reggae Brasil uma riqueza ímpar. Rico dos nossos ritmos e muita originalidade. Estou muito honrada com essa parceria. Isso é grande”.

Sobre a música, ela completa: “‘Dia de Festa’ é uma música que fala sobre positividade, amor e sonhar junto. É um trabalho muito lindo e estou muito feliz em dividi-lo com o público!” , finaliza.

Sobre a parceria com Lucy, Alexandre Carlo , vocalista, guitarrista e letrista do Natiruts, comentou: “Lucy foi nos prestigiar no nosso show em Fortaleza no final de 2019. Lá falamos de criarmos alguma colaboração. Algum tempo depois chegou essa linda canção. Adoramos o groove e gravamos no nosso estúdio em Brasília sob a produção de Marcel. Saiu esse xote-reggaeton maravilhoso!”.

No embalo deste lançamento e de seu mais recente EP Chama (lançado em setembro deste ano), a cantora, atriz e multi-instrumentista pega a estrada em uma turnê nacional, que leva o nome Esse Mundo é Meu . Além de estrear as novas canções, Lucy promete apresentações repletas de surpresas e, claro, seus maiores sucessos. A estreia nacional da turnê será no Rio de Janeiro , no dia 12 de dezembro , no Teatro Multiplan (Shopping VillageMall).

A artista também irá se apresentar em outras cidades, cujas datas serão anunciadas em breve.

“Estou muito feliz e empolgada com a estreia desta turnê, depois de tantos meses longe dos palcos e do público em função da quarentena” , afirma Lucy . “De forma sutil, o repertório desse show é um passeio pelas coisas que eu gosto e sou: seja a música me levando para o lado da brincadeira ou me dando a oportunidade de cantar as minhas composições e releituras de canções que eu gosto. Quando eu falo “esse mundo é meu”, é um tema bem forte e um nome de turnê empoderado e eu acredito que em função dele, as pessoas vão esperar para ver do que eu sou capaz. E estou disposta e ansiosa para mostrar isso ao público!” , finaliza.

Confira o clipe de Dia de Festa: