Luciele Di Camargo e Denilson exibem casa de luxo; casal curte férias na Bahia

A atriz Luciele Di Camargo e o comentarista esportivo Denilson estão curtindo férias em Trancoso, no sul da Bahia. Luciele e o marido chocaram os fãs com registros do imóvel de luxo alugado para os dias de descanso.

O casal está com a família: os filhos Arthur e Maria Eduarda. Lucieli tem compartilhado a rotina das férias e os espaços do imóvel, que conta com uma sala toda em vidro, piscina e deck com bangalô. “Eita, que lugar lindo”, escreveu uma seguidora. “Nossa, isso é um paraíso”, analisou outra.





Denilson, pentacampeão do mundo, atua como comentarista na Band TV. Já Luciele, tia de Wanessa Camargo, está afastada da TV há 11 anos.

