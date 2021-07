Luciano Szafir recebe alta do hospital após internação por Covid-19

Instagram/Reprodução Luciano Szafir recebe alta do hospital

Luciano Szafir teve alta do hospital neste sábado (24). O ator estava internado em um hospital do Rio de Janeiro com Covid-19 desde o dia 22 de junho e apresentou melhora no quadro médico ao longo desta semana. Ele teve alta da UTI na última segunda-feira (19) e agora vai seguir com o tratamento em casa.

O pai de Sasha Meneghel foi internado por conta de uma reinfecção da Covid-19. O ator teve apenas sintomas leves da primeira vez que contraiu a doença, mas na segunda infecção ele chegou a ser intubado e passar dias na UTi.