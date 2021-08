Luciano Szafir pede orações para Eduardo Moscovis, internado com Covid-19

Reprodução/Instagram Luciano Szafir e Eduardo Moscovis

Luciano Szafir, que ainda está se recuperando da Covid-19, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para pedir orações a todos aqueles que estão batalhando pela vida, citando o ator Eduardo Moscovis.

Nos Stories, do Instagram, Szafir disse estar sensibilizado pelas notícias de novos casos do vírus e pediu orações às pessoas que estão enfrentando a doença. Segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal “O Globo”, Eduardo está internado com covid-19, no Hospital Copa Star, Zona Sul do Rio de Janeiro.

“Cada vez que eu vejo um caso de covid, logicamente isso me toca. Pega muito forte em mim. Então, eu queria pedir orações para todos vocês que oraram por mim a todas as pessoas que estão com esse vírus. E também ao Du Moscovis, acabei de ver que ele está. Enfim, é o que a gente pode fazer no momento”, disse.