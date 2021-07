Luciano Szafir aparece sorridente em foto com Sasha após sair da UTI

Reprodução Sasha se declara para o pai





Sasha fez uma homenagem ao pai, na noite desta terça-feira (20), para celebrar a saída do ator da UTI do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro (RJ), onde ele segue internado por causa de complicações da Covid-19 .

A modelo publicou uma foto com o ator dentro do hospital e se declarou para Szafir, que aparece sorridente no registro. “Te amo. Que orgulho de ser sua filha”, disse a filha de Szafir com Xuxa Meneghel.





Mais cedo, Beth Szafir, mãe do ator, anunciou que ele estava melhor e fora da UTI . Luciano Szafir foi infectado pelo coronavírus pela segunda vez e está internado desde o dia 22 de junho. Durante o período, o ator teve uma embolia pulmonar e depois um sangramento no abdômen.