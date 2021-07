Luciano Szafir agradece apoio de Sasha: “Pai mais orgulhoso desse mundo”

Reprodução Sasha é filha de Luciano e Xuxa

Por causa das complicações da Covid-19 , Luciano Szafir segue se recuperando da doença internado. Ele está usando as redes sociais para tranquilizar os fãs. Nesta quinta-feira (15), o ator agradeceu a mensagem de apoio da filha, Sasha Meneghel e se declarou para ela.

O empresário foi ao perfil do Instagram da filha, onde postou uma foto ao lado dele e disse que o amava. Ele agradeceu a mensagem dizendo: “Pai mais orgulhoso desse mundo”. “Te amo tanto fi, que mulher você se tornou. Sou o pai mais orgulhoso desse mundo”, escreveu o ator.

Luciano Szafir está melhorando gradativamente do quadro de Covid-19. Em vídeo nas redes sociais, o ator de 52 anos aparece sendo alimentado pela esposa, Luhanna Melloni.





Entenda a internação

Aos 52 anos de idade, Szafir está internado no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, desde a última sexta-feira (9), após uma transferência do Hospital Samaritano, na Barra, onde ele foi internado no dia 22 de junho, depois de contrair, pela segunda vez, a Covid-19. Na quarta-feira (7), o ator precisou passar por uma cirurgia abdominal por causa de complicações causadas pela doença.

Ele teve uma diverticulite (uma inflamação na parede interna do intestino) que perfurou o intestino e os médicos também identificaram um tromboembolismo pulmonar (doença em que uma ou mais artérias pulmonares ficam bloqueadas por um coágulo sanguíneo).