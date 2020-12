Luciano revela tristeza por não ter ido a enterro do pai: ‘Não pude me despedir’

Divulgação/RecordTV Luciano e Carolina Ferraz no ‘Domingo Espetacular’





Ao ‘Domingo Espetacular’ do próximo domingo (06), Luciano, da dupla com Zezé, revelou que não pôde ir ao enterro de Francisco Camargo, que morreu no último dia 23 de novembro. O cantor disse que bem quando ia visitar o pai no hospital, foi diagnosticado com a Covid-19.

Apesar de abalado com a morte do pai, Luciano ficou feliz pois ele conseguiu ouvir seu álbum gospel ‘A Ti Entrego’. “Já fazia um tempo que ele estava hospitalizado. E nós colocamos uma TV no quarto dele. Então, quando eu levei a música, ele ouviu. Então, eu tive essa satisfação, esse prazer, vamos dizer assim. E foi duas semanas antes do meu pai falecer”, revela.

Também na entrevista dada à apresentadora Carolina Ferraz, o cantor lamentou não poder ter ido ao enterro de Francisco. “Quando ia voltar de novo pra ficar com ele, eu peguei Covid-19 e não pude ir me despedir do meu pai”, disse.