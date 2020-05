Luciano Nassyn desmente atrito com Patrícia Marx: “Estamos bem”

Luciano Nassyn não ficou nada feliz com a notícia de que estaria com a relação estremecida com Patrícia Marx , sua amiga desde a infância e companheira no grupo Trem da Alegria, sucesso nos anos 1980 e 1990. Aí, correu para esclarecer os fatos e colocar tudo em pratos limpos. “Só para informar aos nossos fãs verdadeiros e aos que respeitam a nossa história, eu e a minha irmã, Patrícia Marx, estamos bem! Fofoqueiros de plantão, aproveitem os últimos acontecimentos com o nosso planeta e entendam que, nessa nova terra, não haverá lugar para maldade e pessoas desocupadas! Vão meditar, estudar e cuidar de suas vidas! Tenho certeza de que vocês se tornarão pessoas melhores e mais felizes.” A cantora deixou um “Te amo muito, meu irmão”, no post.

Reprodução Patrícia Marx e Luciano Nassyn





Para quem não sabe, a turnê do Trem da Alegria, batizada de “Celebration”, chegou ao fim. A série de shows comemorativos, que começou em São Paulo, em 19 de maio de 2019, tinha duração de, pelo menos, um ano. Mas, mesmo assim, surpreendeu. “Em relação ao Trem, fizemos a nossa parte. Missão cumprida. Se for para entrar no meu feed para falar coisas negativas e ofensas, vazem. Sem paciência para tanto mimimi”, desabafou. Ao ler de um internauta “Onde há fumaça, há fogo”, respondeu: “Não, irmão. Gelo seco também faz fumaça. Namastê”. Depois, para outro seguidor, explicou o possível motivo de ter se chateado: “Há pessoas que não sabem que lancei um livro, porque isso não interessa, sacou? Mas, se ‘um disse uma coisa, o outro falou outra e gerou uma minipolêmica’, isso, sim, é interessante. Na era que se inicia, isso não vai mais ter espaço”. Por fim, o cantor e multi-instrumentista, que se dedicou nos últimos tempos à busca espiritual, explicou que pretende seguir fazendo apresentações com rock dos anos 80, mas sem a pretensão de lançar músicas ou tocar uma carreira solo. “Não tenho mais saco (risos). Estou focado em minha missão de ajudar pessoas.” Aliás, essa é uma forte questão desde pequeno.

Reprodução Patrícia Marx e Luciano Nassyn





Quanto ao “O Portal Multidimensional — Além da Magia e do Orbe Terrestre”, que ele lançou em novembro do ano passado e nós noticiamos aqui, são só elogios. “Que o Universo me conceda a graça de ser o primeiro de muitos livros. Gratidão! Gratidão! Gratidão!”, escreveu no Instagram, sem se esquecer de mencionar o apoio da Editora Madras, que, aliás, destacou que “esta obra nos faz refletir sobre as mensagens enviadas pelas mais sutis camadas de seres ultrafísicos que nos guiam e nos protegem em nossa escala evolutiva” e “que os mistérios são revelados, e suas entrelinhas, desmistificadas”.

Reprodução Patrícia Marx e Luciano Nassyn





Rasante da cegonha!

Zé Neto , dupla de Cristiano, é papai novamente! Natália Toscano deu à luz Angelina na noite desta terça-feira, dia 19, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Por meio da ferramenta Stories do Instagram, ele compartilhou um vídeo da mulher ainda na sala de cirurgia e também anunciou a chegada da bebê. “Seja bem-vinda à vida, meu amor”, declarou o sertanejo, que emocionou os fãs ao compartilhar a primeira foto do rosto da nova filha. De acordo com a assessoria, “ambas passam bem”. A gente aqui da coluna, que adora a dupla sertaneja, deseja que Angelina seja muito feliz e tenha muita saúde.

Reprodução Zé Neto, dupla de Cristiano, apresenta a filha





Novas experiências e oportunidades

Desde que surgiu no universo da moda e nas maiores passarelas do mundo como modelo, Victoria Jancke vem ganhando cada vez mais destaque no cenário artístico. Neste momento, a também atriz e apresentadora, estrela de campanhas da Volkswagen e da Edeka, a maior rede de varejo da Alemanha, está passando a quarentena no Brasil, mais precisamente em São Paulo, onde tem se dedicado à saúde, ao namorado brasileiro e às grandes estreias. Uma delas é a série criminal tcheca “Einstein”, dirigida por Vojtech Moravec e estrelada por Vojtech Kotek. Victoria dá vida à agente secreta Siri Koháková. No entanto, mesmo com esse boom que tem sido, o trabalho da Sirena Film e Prima TV não é seu único projeto recente. Há ainda o lançamento da campanha de perfumes assinada pela “Playboy” e a do programa “Miss Health”, da Health TV. Sobre ter “fugido” para cá, Victoria ressaltou que ama o nosso país. “As pessoas são muito amorosas, e, mesmo nesse período de isolamento, recebo muitos abraços virtuais. Estou me sentindo em casa”, derreteu-se a top alemã.

Reprodução/Instagram Victoria Jancke





Senhor juiz, pare agora!

“Os garotos costumam proteger mais as mães do que as meninas.” Entre o sim e o não, uma coisa é certa: é normal sentirmos ciúme do que tem significado para nós. Mas nem sempre é fácil! Que o diga Enrico Scatena, filho mais velho de Alessandra Scatena , ex-assistente de palco de Gugu Liberato (1959-2019). Ao postar uma foto dos anos 1990 e em clima de #TBT, a apresentadora e mestre de cerimônias relembrou um episódio para os seus mais de 100 mil seguidores no Instagram. “Eu e o ator Thiago Lacerda na capa da ‘Noivas e Noivos’. Me lembro de quando o meu filho viu pela primeira vez essa revista, ele ficou bravo e perguntando se eu já havia casado com outro homem”, revelou a loira, provocando risadas nos comentários. Ao ler “Os meninos são superciumentos da mãe, né?”, Alê, que é casada há mais de 20 anos com o empresário Rogério Gherbali, concordou: “Se são”.

Reprodução Alessandra Scatena





Me belisca?

Uma repórter de celebridades ficou boquiaberta com Gisele Bündchen . Escolhida para entrevistar a top das tops em uma ação comercial em São Paulo, ela saiu da redação com algumas recomendações. Uma delas era com o tempo de bate-papo: cerca de cinco minutos. Entretanto, os coleguinhas não contavam com a gentileza da übermodel, que “dobrou a meta”, estendeu a conversa e falou muito mais que o combinado. Como se isso não bastasse, ainda elogiou a cabeleira da jornalista, que, anestesiada, só se lembra da parte em que ouviu “os seus cabelos são lindos e não têm pontas duplas”.

Reprodução/IInstagram Gisele Bündchen





Números expressivos

Com mais de três milhões de seguidores no Instagram e outros dois milhões no YouTube, Fernanda Silva, a Nanda Caroll , que está no último semestre do curso de Publicidade e Propaganda, tornou-se um verdadeiro fenômeno da internet.

Divulgação Nanda Caroll

Ela fala sobre humor, moda e maquiagem, faz tutoriais de DIY — do it yourself ou, no bom português, “faça você mesmo” —, dá dicas práticas e compartilha seu life style. Em outras palavras, escreve a sua história, realiza sonhos e investe em experiências que são a tradução do conceito de realização pessoal. Porém, engana-se quem pensa que as novidades param por aí! Com a Covid-19 e o isolamento social, a youtuber e influenciadora digital precisou buscar alternativas para produzir novos conteúdos e vem exibindo uma notável capacidade de se adaptar à fase atual do entretenimento. “Eu coloco a minha energia no trabalho e vou agregando”, destacou ela, que anda um passo por vez.

Momento de celebração

Na semana passada, Junior Villa lançou o segundo videoclipe do EP “Ao Vivo e De Boa – Volume 3”. Trata-se da romântica e animada “Coração na Janela”, faixa que traz elementos associados ao forró e ao sertanejo: “Se ela não vier eu vou, tô de mala pronta pra buscar o meu amor, mas se ela me disser espera, meu coração já tá faz tempo na janela”, diz o refrão.

Divulgação Junior Villa





Aos 21 anos, o cantor e compositor catarinense coleciona canções que somam bons números nas plataformas de streaming, como: “Melhor Trecho”, com mais de 5 milhões de views no YouTube; “Cerveja no Beijo”, reunindo mais de 4 milhões de visualizações; “Manual do Amor”; “Conversinha Torta”; e “Obra Prima”. Em seu perfil do Instagram, acumula mais de 185 mil seguidores, no Facebook, são mais de 530 mil fãs, e, em seu canal no YouTube, mais de 149 mil inscritos, reunindo mais de 21 milhões de visualizações. Sucesso!





Novos talentos

“Quando você percebe o que deseja para sua vida, surge um foco, e as portas se abrem.” Palavras de Dayane Reiff , que estava há três anos cursando medicina quando descobriu que queria ser advogada. “Hoje me encontrei de verdade”, destacou, ressaltando não ter se arrependido da mudança.No entanto, como todo plano de negócio demanda esforço e dedicação, a mineira de 23 anos entendeu que essa etapa poderia ser ainda mais enriquecedora se existissem novos cenários. Logo, virou a fonte de amigos quando planejavam férias na Argentina, país em que reside há três anos e meio. E se influenciar é arte, Dayane sabe como ninguém ser artista. “Sempre gostei de compartilhar meu dia a dia, tirar fotos e mostrar o que estou fazendo, porém, há pouco mais de um ano, comecei a levar isso como um trabalho. Hoje, as minhas dicas não se resumem apenas a produtos, marcas e restaurantes. Também procuro ajudar quem tem a pretensão de vir a estudar em uma universidade pública daqui”, completou ela que, na profissão de digital influencer, tem ainda diversos projetos misteriosos para o futuro. O que será que vem por aí?

Divulgação Dayane Reiff





Invertendo os papéis

Mais uma da série “Senta que lá vem história”. A assessoria de uma famosa atriz tem o costume de oferecer sua cliente para estrelar capas de revistas. Até aí, tudo certo! Envia e-mail, faz ligações e adiciona nas redes sociais, mas, quando recebe um “OK, temos interesse” como resposta, começa o interrogatório. Uma das perguntas é em relação à quantidade de exemplares, que não pode ser inferior a 80 mil. Isso mesmo! Sem contar periodicidade, nome da empresa que faz auditoria, e por aí vai!

Conta Bandeira

Divulgação Mais destaques





• Por trás dos computadores, fala-se tudo, de todos e sem pudor algum. Os famosos, sempre no olho do furacão, que o digam. O mais novo a enfrentar uma enxurrada de comentários é Henri Castelli . Acusado de furar a quarentena da pandemia e se reunir com amigos em Goiânia — como a ex-BBB Ivy Moraes e o ator e mágico Sandro Pedroso, ele usou uma foto caracterizado de Jesus Cristo, trabalho que lhe “trouxe tanto ensinamento, orgulho e paz”, para questionar: “Há olhos que me julgam, mas o coração de Deus me conhece. Se Deus deu o livre-arbítrio, quem somos nós para julgarmos uns aos outros?”. Em seguida, afirmou que estava na cidade para divulgação do projeto social “Cale o seu preconceito e não a sua fé”, que terá o valor arrecadado revertido em compras de cestas básicas.

• Renato e Giovanelli iniciaram uma nova fase na carreira. Com escritório próprio, eles prepararam uma sequência de lançamentos para os próximos meses. Nesta segunda-feira, por exemplo, foi a vez de “Pedrada na Vidraça” começar a tocar em todas as rádios. A canção, de Bruno Morais, Matheus Neves e Rulian, faz parte do projeto “Repertório de Boteco”, gravado em formato intimista, em São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo, explorando voz, violão e sanfona. “Tanto essa como as outras músicas foram gravadas com a mesma energia dos nossos shows. Acredito que todo mundo vai ouvir e sentir isso”, detalharam os sertanejos, que estão a todo vapor com os preparativos para a live de sexta, dia 22, no canal do YouTube.

• Ao lado da empresária Claudia Celes, a jornalista Roberta Ferpin , responsável pela criação e produção, também está à frente do programa “Desafios da Maternidade e Paternidade”, que está fazendo o maior sucesso no YouTube e traz entrevistas com famosos. As conversas giram em torno de alegrias, medos e desafios constantes. Só para se ter ideia do poder: Malu Mader aceitou na hora o convite e foi a primeira convidada estrelada. Também passaram pelo canal nomes, como: Cissa Guimarães, Herson Capri, Fernanda Venturini, Nalbert, Lucinha Araújo e Narcisa Tamborindeguy. “A lista é grande e bem variada”, como fizeram questão de frisar as apresentadoras. Play já!

• “A higiene é a arma mais importante para prevenir a disseminação da Covid-19.” Ciente disso, a nail designer queridinha das celebs Márcia Câmara, que tem 30 certificações internacionais, já listou normas para quando retomar os atendimentos em sua charmosa esmalteria, localizada no Rio de Janeiro. Dentre elas, evitar aglomeração, agendar a chegada das clientes, trabalhar com escala para os funcionários e ter como meta principal a higienização do estabelecimento. “A biossegurança é um aspecto fundamental”, garantiu a profissional, minutos antes de reforçar que todas as clientes terão direito a um kit de EPI (equipamentos de proteção individual) sem custo adicional.

• Por meio de seu perfil no Instagram, a atriz Brendha Haddad elogiou um grupo de jovens voluntários que vêm se dedicando para proteger os profissionais da saúde no Acre. “Eles têm feito um trabalho lindo produzindo EPIs e precisam muito do apoio de vocês. Seja um voluntário, ajude como puder.” Procurada, uma integrante da equipe contou que “os EPIs Covid-19 são mantidos por doações feitas por pessoas que viram a necessidade de fazer algo e confiaram na gente para que isso seja feito. No início, não sabíamos de toda a proporção que iria tomar, mas não fugimos do desafio”. Então, quem puder colaborar, o Instagram deles é o @episcovid19. Ah, e boas iniciativas sempre terão espaço nesta coluna!

• Parece que o bichinho da culinária picou alguém, não é mesmo, Lucca Mathias? Aos 21 anos, o estudante de administração de empresas, filho de Marcelo Mathias, ex-participante do reality show “Casa dos Artistas 3”, do SBT , teve uma ideia brilhante para ganhar uma renda extra durante a pandemia e ainda ajudar o próximo. Ao lado do publicitário Matheus Carrascosa, de 25, ele começou a vender algumas tortas caseiras. “Foram mais de 50 pedidos em menos de sete dias, e muita gente repetindo. Foi aí que nasceu ‘A Torta do Pedaço'”, confidenciou. Mas o melhor ainda está por vir: 10 % do valor arrecadado com a vendagem dos produtos é destinado para o projeto Lavanderia, que lava a roupa de pessoas em situação de rua. Como não amar?