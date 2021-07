Luciano Huck vai estrear nos domingos da Globo ainda em 2021, diz colunista

Reprodução Luciano Huck





Luciano Huck já tem data para estrear nas tardes de domingo da Globo e será ainda em 2021. Segundo o colunista Flávio Ricco, Huck vai começar a comandar o quadro “Show dos Famosos” a partir do dia 5 de setembro.

Segundo Ricco, a emissora não quis esperar a virada de ano para promover a novidade na carreira de Huck. Alexandre Pires, Cléo e o padre Fábio de Mello vão participar da atração do apresentador, que ocupará a faixa das 18h às 20h.





O futuro do programa “Caldeirão”, comandado por Huck aos sábados na Globo, ainda é incerto. A emissora ainda não confirmou o nome de um substituto. Com Huck no comando do “Show dos Famosos”, Tiago Leifert deve permanecer na apresentação do BBB.