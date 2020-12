Luciano Huck parabeniza 90 anos de Silvio Santos

Divulgação Luciano Huck parabeniza Silvio Santos

Neste sábado, o apresentador Luciano Huck usou sua conta no Instagram para parabenizar o aniversário de 90 anos do dono do SBT , Silvio Santos. Na foto postada, Luciano aparece ao lado da mulher, Angélica, junto a Silvio.

“Salve! Salve, Silvio Santos. 90 anos de uma história de empreendedorismo, comunicação e linha direta com as pessoas. Um comunicador que fala com o povo sem intermediários. Meu respeito, amizade e admiração”, escreveu Luciano.