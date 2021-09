Luciano Huck fica confuso ao ver que jogo de futebol foi interrompido

Reprodução Relembre a carreira de Luciano Huck

Com a interrupção do jogo entre Brasil e Argentina pela Anvisa, por terem descumprido os protocolos de segurança contra a covid-19, o apresentador Luciano Huck veio as suas redes sociais falar sobre o acontecido.

Luciano, que irá estrear seu novo programa “Domingão com Huck” após o horário do futebol, agora está sem saber o que fará. Se vão preencher a programação com algum “tapa buraco”, ou se ele vai estrear mais cedo.

“O que acontece quando você está pra entrar ao vivo depois do jogo e aí o jogo parece que vai ser cancelado. Você fica pensando, será que eu vou entrar antes? Será que o jogo vai voltar? Será que vão botar um filme? Que que vai acontecer? Eu não sei, se alguém souber me avisa por favor. São 16h20 e eu vou estrear antes, vou entrar às 18h mesmo? O que que vai acontecer?”, disse o apresentador.

enquanto isso… luciano huck tá tendo um colapso nervoso nos bastidores da Globo esperando saber se vai entrar mais cedo ou não HAHAHAHAHAHAHAHAHA #BRAxARG #Domingão pic.twitter.com/iBaSfRG3k6 — nico (@niconatv_) September 5, 2021