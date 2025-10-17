Luciano Huck embarca em viagem pela Ásia com o filho Benício e Paulo Vieira: ‘Alegria’

Luciano Huck, de 54 anos, está em uma viagem pela Ásia ao lado do filho do meio, Benício, de 17. Nas redes sociais, o apresentador compartilhou uma foto em que os dois aparecem em frente a um monumento de 40 metros de altura na Mongólia.

“A estátua é grande, mas a alegria e o amor de ter o Beni junto nessa viagem é muuuito maior!”, escreveu ele. Além do filho, Luciano também está acompanhado do humorista Paulo Vieira.

“Como se não bastasse o bom humor e a ótima companhia, o Paulo sabe tudo sobre história! Dá aula sobre os mais diversos assuntos”, brincou o apresentador.