Luciano Huck é chamado de ‘próximo presidente’ em Fórum Econômico de Davos

Em um almoço reservado no Fórum Econômico Mundial , em Davos , o apresentador Luciano Huck foi chamado por alguns de o “próximo presidente”. Entre outros temas, Hulk abordou no encontro seus desafios e atividades no Renova BR. Conforme matéria do jornal Valor Econômico.

O debate gerou em torno de manifestações e o clima de agitação popular na América Latina. Luciano definiu a desigualdade como causa dos protestos. Para ilustrar o assunto, o apresentador relatou à plateia, cerca de 40 executivos, uma passagem que aconteceu em seu programa de mais uma família carente vítima da violência.

A discussão partiu para as perguntas ao apresentador, das quais um jovem empresário brasileiro chamou Hulk de o “próximo presidente”. Além disso, o homem perguntou o que motiva pessoas bem sucedidas financeiramente a investir em um futuro político incerto para mudar o cenário das coisas.

O apresentador tentou formular uma resposta breve, mas disse com sinceridade, pedindo desculpas pela falta de clareza: “Eu não tenho a resposta nem para mim mesmo”. Na saída do almoço, Hulk tirou uma selfie com Alicia Bárcena, da Cepal, ela emendou: “Agora vou te seguir (nas redes sociais). Espero que você seja o próximo presidente”.