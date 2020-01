Luciano Huck deixará a Globo para concorrer à presidência, diz colunista

Silvio Santos será obrigado a fazer teste de paternidade pela Justiça após ser citado em processo por Clemozeide Lundgren, uma decoradora que alega ser filha do dono do SBT .

De acordo com o colunista Leo Dias, o processo começou há quatro anos, em Santa Catarina, e corre em segredo de Justiça. A ação teria sido transferida para Osasco, em São Paulo, onde é a sede do SBT .

O apresentador é pai de Patrícia Abravanel , Rebeca Abravanel, Daniela Beyruti, Renata Abravanel e Cintia Abravanel, frutos do relacionamento do apresentador com Íris Abravanel. Ele ainda é pai de Silvia Abravanel, do relacionamento com Maria Aparecida Vieira Abravanel.

A assessoria de Silvio Santos não se pronunciou sobre o assunto.