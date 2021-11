Edilson Rodrigues/ Agência Senado Luciano Hang registra queixa-crime contra Felipe Neto por calúnia envolvendo mãe

O empresário bolsonarista Luciano Hang entrou com uma queixa crime contra o youtuber Felipe Neto na 43° Vara Criminal, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pelo suposto crime de calúnia contra a mãe do empresário catarinense. Hang usou um tweet de Felipe em que ele acusa Hang de falsificar certidão de óbito da mãe para não constar Covid-19. As informações são do colunista Rayanderson Guerra.

Em setembro, um dossiê elaborado 15 médicos que trabalharam saúde Prevent Senior foi entregue à CPI da Covid apontando que a declaração de óbito da mãe de Luciano Hang, Regina Hang, foi ‘fraudada’. Segundo o documento, Regina teria sido medicada com o tratamento precoce (hidroxicloroquina, azitromicina e colchicina) e medicamentos experimentais, diferentemente do que relatou seu filho, e teria morrido em decorrência da Covid em 3 de fevereiro.

Hang se quixa de um post feito no dia 23 de setembro, quando o yotuber insinua que Hang adulterou o atestado de óbito e que ele teria ligações com os médicos da operadora de saúde citada na CPI.

A equipe de Felipe Neto ainda não se pronunciou sobre o processo.