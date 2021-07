Luciano Hang é o favorito para ser eleito senador por SC, segundo pesquisa

Reprodução/Flickr Levantamento realizado pelo instituto Paraná Pesquisas mostra o dono da rede varejista Havan com 22,9% das intenções de voto

Luciano Hang , empresário dono da rede Havan, é o líder nas intenções de voto para conquistar uma cadeira no Senado Federal como representante de Santa Catarina. O levantamento foi realizado pelo instituto Paraná Pesquisas e indica que o bolsonarista apresenta 22,9% dos votos dos entrevistados.

Além do dono das lojas varejistas, pontuam também o ex- governador Raimundo Colombo, na segunda colocação com 17,3% das intenções de voto; João Rodrigues com 7,9%; Dário Berger com 5,3%; Kennedy Nunes com 4,8%; e Ideli Salvatti com 4,3%.

O grupo ouviu também a preferência da população catarinense para a eleição presidencial. O líder nesta pesquisa é o atual mandatário Jair Bolsonaro (sem partido) e 52% dos entrevistados pretendem votar no capitão do Exército. O ex-presidente Lula (PT) encontra-se na segunda colocação, com 24,2% dos votos.





O levantamento do instituto Paraná Pesquisa entrevistou 1.514 eleitores entre os dias 15 e 19 de julho. Participaram 86 municípios diferentes e a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais.