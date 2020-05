Luciano Hang, dono da Havan, perde processo contra reitor da Unicamp

O Instituto Êxito de Empreendedorismo, instituição sem fins lucrativos, com apoio do Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), realiza a partir desta segunda-feira (25) a entrega de cinco toneladas de cestas básicas para barraqueiros da praia de Boa Viagem, em Recife (PE).

Instituto Êxito/Divulgação Presidente do Instituto Êxito, o empresário Janguiê Diniz é responsável pela campanha Êxito Solidário

A distribuição das cestas básicas será feita a partir das 8h, na sede da Uninassau Boa Viagem, nos dias 25, 26 e 27 de maio. Ação faz parte da campanha Êxito Solidário, que está arrecadando cestas básicas para ajudar micro e pequenos empreendedores impactados pela pandemia da Covid-19 .

Nos três dias de entrega, 500 famílias serão beneficiadas com cestas básicas de 10 quilos, totalizando 5 toneladas de alimentos.

“Nós não poderíamos fechar os olhos para o que está acontecendo com quem mais precisa. É nossa obrigação ajudar e faremos isso com muita determinação. Não vamos parar por aqui. A campanha Êxito Solidário tem objetivo de arrecadar e distribuir 50 mil cestas básicas e faremos isso”, relata o presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Janguiê Diniz.

“É com muita alegria que vamos conseguir proporcionar esse momento de alento para os barraqueiros da praia de Boa Viagem. Desde quando começou a pandemia e a população teve que se isolar socialmente para se proteger do contágio do coronavírus, esses profissionais tiveram que parar as suas atividades e ficaram sem fonte de renda “, finaliza o CEO da Ser Educacional, mantenedora da Uninassau, Jânyo Diniz.

Como ajudar



A campanha Êxito Solidário pretende arrecadar 50 mil cestas básicas por meio de doações que podem ser feitas neste site . No endereço, o doador escolhe com quantas cestas quer contribuir – cada kit custa R$ 50 – e realiza o pagamento online, por meio de cartão de crédito ou boleto bancário.

A medida visa dar apoio a profissionais e famílias que estão com a renda comprometida devido às medidas de isolamento social adotadas no combate ao novo coronavírus. Além de Pernambuco, o Estado de São Paulo também já recebeu diversas doações por meio da Fundação Amor Horizontal e do movimento Transforma Brasil.

Sobre o Instituto Êxito



O Instituto Êxito de Empreendedorismo é uma instituição sem fins lucrativos e seu principal plano de ação está em oferecer uma plataforma de cursos on-line e gratuitos , além de realizar diversas ações voltadas para o fomento ao empreendedorismo.

Segundo seu fundador, o empresário Janguiê Diniz, o instituto tem a filosofia de que, independente da classe social e econômica, qualquer pessoa pode transformar suas ideias em ações que mudem e melhorem a realidade e a comunidade na qual vive.

“Por isso, nasceu com o objetivo de estimular o dom empreendedor dos jovens, especialmente os de escolas públicas, onde há muitos talentos escondidos e boas ideias a serem impulsionadas”, declara por nota.

“É o resultado de um sonho que envolve empreendedores visionários dos mais variados segmentos do Brasil. Hoje, já conta mais com mais de 400 sócios que compactuam de um mesmo propósito: fazer do empreendedorismo a turbina para impulsionar vidas e histórias”, conclui.

Serviço:



Entrega de cestas básicas Êxito Solidário

Data: 25, 26 e 27 maio

Horário: 08h às 12h

Local: R. Jonatas de Vasconcelos, 316 – Boa Viagem, Recife (UNINASSAU Boa Viagem)

Beneficiados: barraqueiros da orla de Boa viagem cadastrados pela prefeitura

Doação/iniciativa: Instituto Êxito de Empreendedorismo

Apoio: Uninassau