Luciano Hang deseja uma ‘boa administração’ ao governo Lula

O empresário Luciano Hang , dono das lojas Havan , desejou nesta sexta-feira (6) que o governo do presidente Lula da Silva (PT) , faça uma “boa administração”. A declaração ocorreu através de uma nota.

Hang afirmou que seu interesse “nunca” foi por um político, mas por “uma causa” que atendesse à população. “Sempre disse que posso ter concorrentes de ideias, mas jamais inimigos pessoais”, disse o empresário.

Leia a íntegra da nota de Hang:

“O empresário Luciano Hang tem se dedicado nos últimos meses à família e empresa, com foco nos clientes, colaboradores e fornecedores, que são os três pilares das lojas Havan, afinal de contas, sua responsabilidade é com os mais de 22 mil colaboradores.

“Passadas as eleições e para acabar com as Fake News que vêm sendo espalhadas nas redes sociais utilizando o meu nome, quero desejar ao novo governo que faça uma ótima administração. Que possamos ter paz, harmonia, felicidade e muitos empregos para todos os brasileiros. Estive na campanha em prol de um projeto a favor de um estado menor, com menos burocracias e mais oportunidades. Meu interesse nunca foi em ser político, mas lutar por uma causa que atenda a toda a população. Sempre disse que posso ter concorrentes de ideias, mas jamais inimigos pessoais’, afirma Hang”.

Reunião ministerial

Lula se encontrou na manhã desta sexta-feira com os 37 ministros do atual governo . Ele afirmou que é obrigação de todos manter uma boa relação com o Congresso Nacional e que “quem fizer algo errado será convidado a deixar o governo”.

“Quem fizer errado sabe que tem só um jeito: a pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo. E se cometer algo grave a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria Justiça”, alertou Lula.

Hang alvo da PF

O empresário se tornou alvo da Polícia Federal em 2022 após suposta troca de mensagens golpistas entre empresários apoiadores do ex- presidente Jair Bolsonaro (PL) .

O ministro do Superior Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou ainda o bloqueio das redes sociais de Luciano Hang por conta das trocas de mensagens no Whatsapp.

Foram alvos da operação os empresários Luciano Hang, da rede Havan, Meyer Nigri, da Tecnisa, Afrânio Barreira Filho (do Cocobambu), Ivan Wrobel (W3 Engenharia), José Isaac Peres (Multiplan), José Koury, Luiz André Tissot (grupo Sierra) e Marco Aurélio Raymundo (Mormaii).

