Luciano entra na justiça para não aparecer em série de Zezé Di Camargo e Wanessa

Reprodução/Instagram Zezé Di Camargo e Luciano

As polêmicas sobre a nova série da Netflix, “É o Amor: Família Camargo” já estão rolando. Depois de Graciele e Zilu, agora é a vez de Luciano Camargo. O cantor entrou com uma liminar na justiça para impedir a plataforma de streaming de utilizar imagens suas nos episódios. Nem mesmo fotos antigas, consideradas de arquivo, devem aparecer.

Fontes entrevistadas apontam que o motivo é financeiro, já que ele não será pago para aparecer na produção. Luciano Camargo não achou isso justo e entrou com a ação. A série vai mostrar momentos da relação entre Zezé Di Camargo e sua filha Wanessa. Outras pessoas também vão aparecer, como Graciele Lacerda, noiva de Zezé, e Zilú Godói, mãe da cantora.

A maior parte das gravações foram realizadas na fazenda da família, em Goiás. Foi lá que Zezé e Wanessa montaram um estúdio improvisado para gravar músicas inéditas durante o isolamento social pela pandemia da Covid-19. Com tom intimista, os dois revelam segredos e abordam dramas pessoais ao longo dos episódios, além de revelar as músicas do álbum inédito gravado por pai e filha.

Procurado pela equipe de Leo Dias, a assessoria de Luciano Camargo diz que ele prefere não se manifestar sobre o assunto.