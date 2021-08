Luciana Gimenez faz topless durante férias em Ibiza

Reprodução Luciana Gimenez curte Ibiza





A apresentadora Luciana Gimenez, de 51 anos, causou nas redes sociais neste domingo (1º) ao surgir fazendo topless.

Luciana Gimenez publicou dois vídeos nos stories do Instagram cobrindo os seios com emojis. A apresentadora curte férias em Ibiza, na Espanha.





No sábado, a apresentadora publicou um vídeo no feed do Instagram dançando de biquíni o hit “Não, Não Vou”, de Mari Fernandez, e recebeu vários elogios dos seus seguidores.