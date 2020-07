Luccas Neto ganha ação contra homem que o acusou de pedofilia

Jornalista e rainha de bateria da Beija-Flor, Raissa de Oliveira recebeu na noite desta sexta-feira (17), a apresentadora e também rainha de bateria Sabrina Sato, na live ‘Papo de Rainha’. Sempre muito simpática, Sabrina era alegria do início ao fim da transmissão. Sem se esquivar de nenhuma pergunta, a apresentadora falou dos ‘nãos’ recebidos antes da fama, da enorme tarefa de conciliar a vida pessoal com a profissional, do seu amor pelo Carnaval, planos profissionais e maternidade.

Reprodução/Instagram Sabrina Sato e Duda Nagle

Por falar em maternidade, Sabrina, que é mãe de primeira viagem da pequena Zoe, revelou que costuma ler livros que auxiliam na educação das crianças. “É muito difícil ser mãe. É simples porque está no nosso extinto, mas ao mesmo tempo dá muito medo. Não é só dar de mamar e trocar fralda, a gente está colocando um cidadão no mundo e tudo que ele fizer na sociedade é a nossa educação, é o amor que a gente deu que está valendo. É muito importante o que a gente vai ensinar para os nossos filhos (…) Eu coloco limites, falo não, mesmo que doa muitas vezes”, explica a japa.

Contudo, Sabrina não descarta a possibilidade de aumentar a família no futuro e pretende dar irmãozinhos para Zoe. “Eu quero planejar direitinho, para daqui dois anos, um ano e meio. Estou com 39, então vou falando com os meus médicos, vou acompanhar meus hormônios (…). O Duda quer muito (ser pai novamente), a gente quer sim, mas mais para frente a gente vai fazer com maior carinho, com maior amor. Eu também quero adotar. Tenho o sonho de adotar”, relata a rainha da Vila Isabel.

Há 5 anos, Sabrina Sato e Duda Nagle estão juntos. Ela, que é umas das rainhas mais esperada do Carnaval, deixou claro que tem interesse em oficializar a união com o ator em um lugar público. “Eu tenho sonho de casar em um lugar onde todo mundo pudesse acompanhar, pudesse participar do nosso casamento. Eu falei sobre casar na Sapucaí, quem sabe eu não caso na Sapucaí ou no Anhembi? Eu tenho que casar em um lugar assim, ou no estádio de futebol. Não sei aonde eu vou casar… brincadeira… Mas eu tenho vontade, sim, de celebrar este amor, de comemorar este amor. Não sei como ainda, mas eu tenho vontade”, confessa a apresentadora.

