Marcelo de Assis Luccas Neto apresenta musical em São Paulo

Luccas Neto volta ao palco do Espaço das Américas, em São Paulo , desta vez, como parte do projeto Edição Limitada . O artista apresentará o novo espetáculo Luccas Neto e A Escola de Aventureiros, nos dias 21 e 22 de agosto. Os ingressos estão à venda na plataforma Uhuu .

As crianças irão descobrir o que é preciso para se tornar um aventureiro de verdade! Para ajudar o nosso foca favorito nesta jornada, quatro personagens estarão no palco, os aprendizes de aventureiros: Rafa, Yuri, Mandy e Lais . E, como todos os nossos sonhos, eles podem virar realidade.

Com a ajuda do Aventureiro Azul, eles irão descobrir que, para realizar essa missão, é preciso passar por diversas tarefas. Afinal de contas, você precisa provar que tem um bom coração e que sempre irá fazer o bem para conquistar a sua pedra do poder. Nessa grande aventura, os vilões tentarão estragar os planos dos aprendizes, no entanto nossos amigos estão empenhados na realização dos sonhos. A saga conta ainda com a ajuda mais que especial da plateia, que deverá cantar, dançar, se divertir e mandar boas energias para Rafa, Yuri, Mandy, Lais e Luccas durante o treinamento.

O novo show de Luccas Neto é um musical repleto de coreografias, danças e efeitos especiais.

Luccas Neto 21 e 22 de agosto (sábado e domingo) Censura: Livre – menores de 12 anos apenas acompanhados pelos pais e responsável legal. Crianças até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais, não pagam. Local: Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP) Abertura da casa: 16h30 Início do show: 18h00 Acesso para deficientes: sim