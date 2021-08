Lucas Selfie viraliza após confrontar Nadja Pessoa: “Você é insuportável”

Instagram Lucas Selfie e Nadja Pessoa

Foi realizada na segunda-feira (30) mais uma prova de equipes em “A Ilha”, reality show da Record TV. Os exilados, mesmo perdendo a dinâmica, não deixaram de ter destaque na edição, isso por que Lucas Selfie, um dos representantes do grupo, alfinetou Najda Pessoa antes de retornar ao exílio.

Com permissão da apresentadora, Sabrina Sato, o participante discursou. “Queria muito acalmar uma pessoa que está agoniada desde o começo do programa, achando que é vítima de perseguição que todo mundo é contra ela. Nadja, lá embaixo a gente não está contra você. A gente quer te levar porque você é insuportável. A gente quer te manter aqui em cima o mais tempo possível, porque te aguentar é o maior desafio de sobrevivência que qualquer pessoa pode ter aqui. É difícil achar uma pessoa tão chata quanto você. Vocês se merecem”, disse Lucas Selfie, usando de ironia.

À situação, Nadja olhava com cara de surpresa para o rapaz, mas não deixou de responder: “Não leva nada lá pra fora, tá Lucas”, disse ela, com a voz trêmula. Enquanto isso, no exílio, Nanah vibrava com o “afronte” do colega: “Te amo, Lucas”. Nadja, por sua vez, parece ter sentido o golpe: “O recado do Lucas me deixou bem triste”. Assista ao vídeo.

Você viu?

lucas selfie falando tudo que o brasil quer falar pic.twitter.com/888udlSSbC — jurídico lil gabi (@donpabIito) August 31, 2021

O momento repercutiu tanto nas redes que a manhã desta terça-feira (31) começou com Lucas Selfie e Nadja Pessoa entre os assuntos mais comentados do Twitter. Entre os comentários em plataformas, como o Twitter, há críticos de Lucas, por sua postura de jogador e estrategista; e também há quem defenda Nadja. Confira reações.

A cena de Lucas Selfie afrontando Nadja enquanto ela é abraçada pelo seu maior aliado Pyong Lee é digna de novela mexicana #ProvaNaIlha #IlhaRecord — Igo Ferrera (@igoferrera) August 31, 2021





Lucas Selfie alugou uma ilha na mente da Nadja — Ciro do Brasil Que Deu Certo (@cirohamen) August 31, 2021





Lucas Selfie quem é vc para falar da Nadja. Seu fracassado, não ganha um jogo e ainda nem é amado. Na fazenda fez a mesma coisa com a Raíssa. Biscoiteiro de mulheres!!! 🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪 #ProvaNaIlha — Cristiane Almeida 💥🔥🦋🦁☯️ (@ChrisAlmeida197) August 31, 2021