Lucas Santos retorna ao Vasco e quer sequência como titular

Com a saída confirmada de Rossi, o Vasco perdeu uma peça importante no setor ofensivo para a temporada de 2020. Por outro lado, o time tem um retorno que pode fazer a torcida esquecer a ausência do antigo camisa 7: Lucas Santos. Ele não se destacou nos profissionais em 2019 e acabou sendo emprestado ao CSKA, da Rússia. De volta à Colina, o meia-atacante fala sobre o período na Europa e da nova oportunidade na equipe principal cruzmaltina.

“Fiquei um tempo lá, morei sozinho. Isso me ajudou bastante para trazer também um pouco do futebol europeu pra cá. Vai facilitar muito e creio que esse ano vai ser diferente ao ano passado. Espero me firmar com a camisa cruzmaltina mas tem jogadores supercompetentes aqui, então a briga vai ser boa. Espero poder entrar sempre par ajudar, mas eu também quero conquistar meu lugar no time. Creio que vai ser um ano bom, um ano leve e com a chegada do professor vai ficar melhor ainda”.

Com a dificuldade do clube para contratar, Lucas Santos pode ganhar de Abel Braga oportunidades principalmente no Campeonato Carioca. O jogador foi o grande destaque do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, quando o clube ficou na segunda colocação. Porém, quando subiu para os profissionais, não conseguiu dar sequência às grandes atuações.

Enquanto esteve na Rússia, Lucas não presenciou o crescimento de outros atletas da base no Campeonato Brasileiro do ano passado, como Talles Magno, Bruno Gomes e Gabriel Pec. Em 2020, a aposta vascaína é na prata da casa, e Lucas Santos gostou.

“Quando eu voltei, no primeiro dia de treino eu vi muitos amigos meus do sub-20 aqui. Fiquei muito feliz por ver jogadores da base que brigaram com a gente desde cedo. Torço para que todos possam conseguir suas metas aqui no profissional”

Copinha

Falando em base, o Vasco confirmou a vitória de 1 a 0 sobre o Náutico, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida começou ontem, foi adiada devido à chuva e só terminou na tarde de hoje. Com o resultado, o Gigante da Colina se classificou para a terceira fase e não vai ter descanso. Pega o Itapirense, amanhã, às 19h15min. As duas equipes já se enfrentaram na fase de grupos, e o Vasco venceu por 3 a 0.