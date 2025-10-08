Lucas Rangel e Lucas Bley celebram nascimento da filha Mia: ‘Apaixonado’

Lucas Rangel, de 27 anos, e Lucas Bley, de 32, se tornaram pais nesta quarta-feira (8). O casal postou uma foto em contjunto nas redes sociais e declararam a anciedade para conhecer a menina. “Prontos pra conhecer o rostinho mais lindo do mundo?”, declararam.

Mia, é fruto de uma barriga solidária, nos Estados Unidos. O casal está no país para acompanhar o parto e apareceu usando toucas e roupas hospitalares antes de entrar na sala cirúrgica.

Juntos desde 2020, Rangel e Bley celebraram o casamento em uma festa luxuosa no Palácio Tangará, em São Paulo. Em maio deste ano, anunciaram que esperavam o primeiro filho e participaram ativamente de todo o processo da gestação. Confira abaixo: