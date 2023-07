Lucas Polese destaca ações do mandato de estreia

Com 26 anos, Lucas Polese é o mais jovem deputado estadual da história do Espírito Santo. Antes de ser eleito pelo Partido Liberal (PL) – ainda aos 25 anos – com quase 30 mil votos, trabalhava com artes gráficas para sites e redes sociais. Essa e outras histórias ele conta na edição inédita do programa Com a Palavra, que estreia na TV Assembleia nesta quinta-feira (6), ao meio-dia.

Em seu primeiro mandato eletivo, o deputado já chega ao Parlamento como membro efetivo de cinco comissões permanentes, sem contar a participação em frentes parlamentares.

Defensor do agronegócio capixaba, Polese diz que tem atuado para aliviar o que ele chama de “pressões do Estado contra os produtores”. Também destaca que é necessário corrigir distorções tributárias na área. Ele é autor da proposta para unificar, em 7%, a alíquota da base de cálculo do ICMS dos cafés arábica e conilon. Atualmente, o imposto sobre a comercialização desse segundo tipo da bebida é de 12%. “A equiparação tributária dos dois tipos de café propiciará maior produção e comércio, além de reduzir a sonegação – fomentada pelo percentual de tributação abusivo – e o escoamento de produção para estados vizinhos”, argumenta.

O parlamentar ainda conta sobre sua atuação como membro da Comissão de Assistência Social. “Um colegiado em que tenho aprendido muito sobre a realidade de muitos grupos. Por exemplo, recentemente, recebemos representantes das pessoas albinas e percebemos que, para eles, o filtro solar é tão vital como um remédio para quem tem diabetes”, explicou.

Por fim, o deputado comenta sobre o novo colegiado temporário criado para avaliar, debater e propor medidas para melhoria da qualidade da água fornecida aos capixabas. “Estou pagando uma consultoria do meu próprio bolso e vou pedir a privatização da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan)”, adiantou.

Assista

O programa Com a Palavra é um espaço em que a população pode saber mais sobre a trajetória e o trabalho dos deputados no Legislativo estadual. A atração é exibida de segunda a sexta-feira ao meio-dia, 18 horas e às 22h15.

O programa vai ao ar em canal aberto e digital (3.2) de segunda a sexta-feira, às 12 horas, com reprise às 18 horas e às 22h15. A TV Assembleia é transmitida nos seguintes canais, na Grande Vitória: 3.2 (aberto e digital); 12 NET; 23 RCA; e 519.2 Sky Digital. Confira também as outras edições do programa no YouTube da Ales.

