Divulgação Lucas Penteado é recebido pelo CEO da King Sneakers durante visita a showroom

Lucas Penteado, do elenco do “Big Brother Brasil 21”, aproveitou uma brecha na agenda de compromissos pós-reality show para dar um pulo no showroom da Kings Sneakers, na região central de São Paulo. Por lá, o ex-“Malhação” conferiu as peças da nova coleção e foi recepcionado pelo CEO da marca, Igor Morais, que fez questão de postar uma foto ao seu lado no Instagram, seguida da legenda: “Aqui é jogador caro. Obrigado, meu mano”.

Por falar no brother, ele foi um dos convidados do “Altas Horas” deste sábado (27) e comentou sobre sua passagem pelo “BBB”. “Deus é muito bom para mim. Me deu a oportunidade de entrar na ‘casa mais vigiada’, força para enfrentar as adversidades, mais força ainda para entender qual era o momento de sair, e esse país maravilhoso que me acolheu”, enfatizou ao longo do bate-papo com Serginho Groisman. A participação recebeu elogios até do sertanejo Luciano Camargo, que escreveu: “Muito bom você no programa, garoto”.