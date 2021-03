Lucas Penteado e MC Mirella gravam música juntos

Reprodução/Instagram Lucas Penteado e Mirella gravam música juntos

A participação de Lucas Penteado no “BBB 21” o fez sentir tão incomodado a ponto de pedir para deixar o reality show. Porém, não há como negar que ele está colhendo frutos positivos dessa passagem pela casa mais vigiada do país. Na noite desta segunda-feira (1), o artista anunciou que está gravando uma música com MC Mirella.

Lucas e a ex-participante de “A Fazenda 12” estão trabalhando com a mesma produtora, a Love Funk. Eles gravaram um vídeo anunciando a novidade e falando que a parceria dele irá sair em breve. “Você acredita que eu estou cantando junto com a Mirella”, o ex-BBB comemorou.

Essa não vai ser a primeira parceria de Mirella com um participante do “BBB 21”. Um dos primeiros grandes sucessos da cantora foi a música “Quer Mais?”, uma parceria com Pocah que foi lançada em 2018.