Lucas Nogueira e Maíra Viana conquistam o Circuito Estadual de Bodyboarding 2024

Lucas Nogueira e Maíra Viana são os campeões 2024 do Circuito Estadual de Bodyboarding nas categorias profissional feminino e masculino, respectivamente. O campeonato do ano passado foi finalizado nesse domingo (30), com a realização da quarta etapa, na Praia de Itaparica, em Vila Velha.

Os dois bodyboarders são contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Este foi o quinto título estadual de Maíra Viana, coroando o grande ano que foi 2024, no qual ela chegou ao topo da modalidade com a conquista do Circuito Mundial. “Estou muito feliz com o meu pentacampeonato estadual. O meu ano de 2024 foi espetacular, com o meu tão sonhado título mundial. E iniciar 2025 com mais esse título me dá um gás maior para treinar ainda mais”, comemorou Maíra Viana.

Já Lucas Nogueira foi campeão capixaba pela 11° vez. “Sem palavras para descrever essa sensação. Vinte e três anos após meu primeiro título me torno hendecacampeão profissional do Espírito Santo. Só tenho a agradecer a Deus, minha família, meus alunos e patrocinadores por estarem ao meu lado torcendo e vibrando comigo a cada bateria”, destacou o bodyboarder.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, conforme a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).

Confira todos os campeões do Circuito Estadual de Bodyboarding 2024

Pro feminino – Maíra Viana

Pro masculino – Lucas Nogueira

Open feminino – Marylene Berundio

Open masculino – Luiz Monjardim

PCD – Moises Serafim

Iniciantes – Everton Ferreira

Sub-16 – Gabriel Ramalhete

Sub-18 – Henrry Cogo

Veteranos legends – Elwes Vieira

Master – Dudu Bactéria

