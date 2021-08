Lucas Malvacini se diz realizado após transplante capilar: “Dia tão esperado”

Reprodução/Instagram Lucas Malvacini aderiu ao transplante capilar e contou a novidade em seu Instagram





Fazendo alusão ao meme de expectativa versus realidade, Lucas Malvacini mostrou nas redes sociais como anda o pós-operatório depois de se render ao método para preencher as famosas “entradas”. “Ainda inchado (normal), mas a cicatrização indo muitíssimo bem. Foco na alimentação, muito líquido e repouso para a recuperação ser campeã”, começou dizendo o modelo, ator e influenciador digital mineiro.

Reconhecido na rua por personagens como o Anjinho, da novela “Amor à Vida”, da Globo, e o bombeiro Rômulo, do humorístico “Vai Que Cola”, do Multishow, ainda fez questão de ressaltar que “o tratamento diferenciado da Vinci Hair Clinic” teve início “nos exames pré-cirúrgicos e se estendeu até a finalização do processo”: “Foram dez horinhas que irão transformar minha autoestima e confiança”.





Também durante o desabafo, o artista contou que, dos dezenove aos vinte e dois anos, recorreu aos hormônios para ter um corpo sarado e que “a busca incessante pela forma física jamais deve se sobrepor à nossa saúde”. “A transformação do meu estilo de vida me ajudou a perceber novas possibilidades e outro tipo de relação comigo. Hoje compreendo que atalhos podem ser bem perigosos, mesmo sendo tentadores”, pontuou.