Lucas Lima conhece Pici e realiza primeiro treino após exames clínicos

Anunciado na última quarta-feira (25), Lucas Lima desembarcou na capital cearense na madrugada desta sexta (27) e já está apto para jogar. Além de dar todo o suporte para a regularização concluída junto à CBF, o novo reforço do Fortaleza fez exames padrões de admissão junto aos departamentos de fisioterapia e medicina.

Ranielson Xavier, fisioterapeuta do clube, detalhou os procedimentos feitos pelo atleta de 31 anos em seu primeiro dia, já em busca da liberação para estar em campo.

— Ele já estava treinando no seu ex-clube, sem nenhum tipo de alteração ou lesão que ele nos tenha comunicado, e fizemos nosso padrão: avaliação clínica fisioterápica, vendo como está a flexibilidade dele pra ver se ele está com as articulações mais livres em relação a sua mobilidade, testes clínicos para sabermos se ele está sentido alguma dor como no joelho, quadril, ombro… E, partir dessas avaliações, vimos que o atletas está bem, apto para treino – explicou Ranielson.

Na período da manhã, na presença do Executivo de Futebol Sérgio Papellin, Lucas Lima também conheceu as instalações do Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici, e tratou de falar sobre o que o levou a fechar com o Leão do Pici para a temporada 2021.

— É uma sensação única. Estou muito feliz! Me considerei jogador do Fortaleza desde o momento que que conversei com o presidente, ele me deixou super à vontade, e foi o principal pra dar certo. Também muito feliz por conhecer a estrutura. A grandeza do Fortaleza dispensa comentários. Espero honrar esse carinho comigo e com minha família da melhor forma possível – disse o camisa 25.

O dia se encerrou conhecendo seus novos companheiros e com seu primeiro treino já com a equipe no comando do técnico Juan Pablo Vojvoda. O meio-campista revê, no Fortaleza, amigos como Lucas Crispim e Daniel Guedes, no qual já atuaram juntos pelo Santos. Com seu nome publicado no Boletim Informativo da CBF (Bid), Lucas Lima já se encontra à disposição para estar em campo no próximo compromisso do Leão pelo Brasileirão.

