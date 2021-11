Lucas Guimarães sofreu por falta de sexo com Carlinhos Maia: “Subi pela parede”

Reprodução/Instagram Carlinhos Maia e Lucas Guimarães tiveram prova de fogo no casamento





Quem acompanha Carlinhos Maia e Lucas Guimarães pelas redes sociais sabe que os dois não escondem o fogo que existe na relação. Mas recentemente eles enfrentaram um longo período de abstinência sexual, por conta da lipoaspiração feita por Lucas , que impediu o casal de ter seus momentos de intimidade por um mês.

“Rapaz, eu estava subindo pelas paredes. Foi muito sofrimento, Deus me livre”, disse Lucas à coluna, aos risos. “Eu achei que quem fizesse a lipoaspiração não ia ter vontade de nada, mas rapaz, comigo foi o contrário. Cada dia acordava com mais vontade”, completou.





Ele entregou que Carlinhos Maia também “passou mal” com a falta de sexo pelo período de um mês, mas que isso não foi um problema para a relação, e que agora os dois têm aproveitado bastante o tempo livre juntos.

“Agora eu tô mais gostoso, não é verdade?”, brincou. “Mas o Carlinhos não ficou bravo com isso, pelo contrário. Ele ficou muito feliz em me ver feliz, porque eu não estava me sentindo bem com o meu corpo. Engordei muito em pouco tempo, e aquilo estava me fazendo muito mal.”

Lucas Guimarães se submeteu a uma lipoaspiração de alta definição no final de setembro, e agora já circula sem curativos e sem hematomas. No desfile da Baska pela SPFW, realizado na tarde de sábado (20), o influenciador digital circulava com uma camisa transparente, deixando visível o resultado do procedimento.

“Tirei 5,7 litros de gordura do meu corpo. Eu estava com vergonha. Carlinhos me chamava para ir à praia em frente de casa e eu me escondia, inventava uma desculpa e dizia que tinha um trabalho para fazer”, disse.

Confira fotos de Lucas Guimarães na SPFW: