Lucas Fernandes ironiza viagem de Doria após determinar “fase vermelha” em SP

Instagram/Reprodução Lucas Fernandes

José Luiz Datena não foi o único a protestar contra o endurecimento das regras da quarentena adotado por João Doria (PSDB) no período de festas. Lucas Fernandes, que participou da décima oitava edição do reality show “Big Brother Brasil”, da Globo, e está à frente do programa de viagens “Vamos Descobrir”, exibido pela TV Verdes Mares, afiliada da emissora dos Marinho no Ceará, também usou o Instagram para repercutir a notícia da versão digital de “Veja SP”, que cita a viagem do tucano com a esposa à terra do Tio Sam.

“Fala, meu amigo Doria! Será que você poderia trazer um tênis para mim aí dos Estados Unidos? É porque em São Paulo os shoppings vão estar fechados. Teve decreto novo”, ironizou. O post, no entanto, dividiu opiniões. Enquanto uns compartilharam do mesmo pensamento, outros não viram com bons olhos. Foi o caso da internauta Fernanda Vitória, que escreveu: “O que isso tem a ver? Ele esteve trabalhando o ano todo! Pode e deve, sim, tirar férias e viajar para Miami, se quiser. Ô povo implicante”.

A fala teve direito a uma contrarréplica: “Merece férias, sim, quem falou o contrário? Só que é muito interessante um governador decretar o fechamento quase que total do estado, pegar um avião e embarcar para um país onde poderá usufruir de estabelecimentos abertos. É no mínimo absurdo!”, pontuou o ex-BBB. Porém, vale ressaltar que, horas depois de ter chegado à Flórida, Doria anunciou seu retorno ao Brasil após o vice ser diagnosticado com Covid-19.