Lucas Buda pede Joyce Magalhães em casamento de joelho: ‘Casa comigo?’

Lucas Buda, conhecido por sua participação no BBB 24, anunciou nesta quinta-feira (5) que está noivo da veterinária Joyce Magalhães. O ex-brother compartilhou em seu Instagram um vídeo do momento em que se ajoelha para fazer o pedido de casamento, cercado pela família do casal.

Na gravação publicada nas redes sociais, Joyce aparece emocionada enquanto aceita o pedido. Os dois assumiram o relacionamento no fim de 2024 e, desde então, costumam dividir momentos juntos com os seguidores.

“Estamos noivos! Diante da nossa família, o pedido foi oficializado e a gente quer compartilhar com amigos, fãs, seguidores esse momento que marca uma nova fase da nossa parceria e do nosso amor”, escreveram Lucas e Joyce em um post colaborativo.