Lucas Braga agradece confiança de Cuca e foca em clássico contra o Palmeiras

Autor de um dos gols da vitória sobre o Sport, pelo Campeonato Brasileiro, no último dia 28, e titular na partida que garantiu a classificação às quartas de final da Conmebol Libertadores, contra a LDU, do Equador, o atacante Lucas Braga tem sido peça importante da equipe comandada pelo técnico Cuca na reta final da temporada.

“Fico muito feliz por estar ajudando e só posso agradecer ao técnico Cuca pela confiança depositada em mim. É um momento de alegria, mas só comemoramos bons resultados até o dia seguinte das partidas porque sabemos que logo em seguida virá outra missão muito difícil”, afirmou o jogador.

Aos 24 anos, o jogador iniciou 2020 disputando o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira e, após se destacar, retornou ao Peixe e disputou 23 jogos desde então. Ele marcou dois gols e concedeu duas assistências com a camisa alvinegra. Neste sábado (05), pode entrar novamente em campo pelo Peixe no clássico contra o Palmeiras, na Vila Belmiro.

“O jogo contra o Palmeiras é um clássico, um jogo grande, não tem favorito. A gente espera uma partida muito brigada, disputada do início ao fim. Vamos nos preparar bem durante essa semana para enfrentarmos a equipe deles e buscarmos a vitória”, falou.

O Santos FC realiza mais um treino nesta sexta-feira (04), às 10h, antes de encarar o rival da capital paulista no próximo sábado (05), às 17h, na Vila Belmiro. As duas equipes somam 37 pontos no Campeonato Brasileiro até aqui.