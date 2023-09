Lucas Anderi lança coleção de festa inspirada em Carmen Miranda

Reprodução/Instagram Lucas Anderi, em entrevista exclusiva com iG Delas, relata quais são suas expectativas para a nova coleção





O estilista Lucas Anderi estreou sua nova coleção de vestidos de festas inspirados em Carmen Miranda, um dos maiores ícones da música, teatro e cinema brasileiro. Em entrevista ao iG Delas, ele mostrou um preview da coleção e comentou suas expectaivas para a o desfile, que ocorrerá no dia 30 de setembro, na Paris Fashion Week.

Conhecido por assinar uma linha para a marca francesa Simbelline e desfilar na Barcelona Bridal Fashion Week, Lucas contou que Carmen Miranda foi uma inspiração para coleção como símbolo de atitude e personalidade. “Fui escolhido pra representar o Brasil eu queria escolher uma inspiração brasileira. Então, a Carmen Miranda é a mulher que me inspirou pra gente criar essa coleção, que trouxe um pouco do estilo dela, da ousadia, personalidade dela nas roupas. Eu acho que o mundo tem que ainda ver muito mais do Brasil. A gente ainda não mostrou muita coisa que o Brasil tem de melhor.”, explica.

O estilista deu detalhes dos vestidos da coleção, que possuem flores 3D, bordados pontuais nas roupas, e disse que seu vestido favorito é um todo cravejado em flores. Além disso, Lucas comentou o que planeja para seus projetos futuros. “Nós vamos abrir mais um ateliê em Pinheiros. Depois de Paris, a gente vai entrar com essa coleção já nesse nesse novo espírito, que está essa onda mais clean, rosa e clara. Eu gostaria também de ter a loja de festa Lucas Anderi isolada com o ateliê de noivas.”

Responsável por assinar o vestido de noiva da influenciadora Maíra Cardi, ele contou como foi a essa experência. “Ela veio e conversou comigo. O vestido dela estava estava sendo feito por um outro ateliê, onde momentos antes não achou que estava ao seu agrado. Aí ele [o ateliê] decidiu me ligar e falar assim: ‘Você faria um vestido em dez dias.’ Quando falaram dela, falei que não conhecia. Mas, para mim, toda cliente é igual. Atendo todas com todo prazer e quando eu a conheci, me surpreendi.”, relata.

“Ela foi uma pessoa excepcional e inspiradora. Depois que eu comecei a fazer o vestido dela, eu descobri o quanto ela é defensora das mulheres. Por mais que algumas pessoas criticaram o vestido, a gente tem que respeitar, né? Mas no geral o vestido estava lindo e eu posso provar, porque estava impecável.”, completou.

Lucas ainda disse quais são seus desafios esperados para nova coleção. “Quando você quer fazer uma linha de vestido de festa, você não quer ser mais um. Eu queria ser o Lucas Andery. Eu trago sempre na noiva o clássico e não deixo ela perder essa cara de noiva. Mas também trago uma pegada moderna. Acho que uma noiva totalmente de moda não tem graça, né?”, inicia.

“Eu estou com uma expectativa que os vestidos de festa vão surpreender muito. É um produto que não tem no Brasil. Nós temos formatos inusitados, golas maximizadas e flores em 3D feitas a mão com mais de 30 fadas madrinhas trabalhando com isso. Então, eu acho que o amor que a gente deu para as roupas é o mais importante. Sem o amor a gente não estaria aqui.”, finaliza.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher