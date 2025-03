Luanna Esteves estreia programa na Espírito Santo FM 89.1

Choque de gerações? Que nada! A partir desta sexta-feira (21), a apresentadora Luanna Esteves promove um encontro de gerações nas ondas da Espírito Santo FM 89.1. É o Vira-Tempo, um programa que, a cada semana, vai abordar as diferenças e semelhanças em vários aspectos da vida, como carreira, dinheiro, lazer, educação, família e relações amorosas, entre pessoas das mais variadas idades. Luanna Esteves apresenta na TVE há um ano e meio o TVE Revista, que segue normalmente na grade da emissora.

A atração vai ao ar todas as sextas-feiras, das 8 horas às 10 horas. O programa foi pensado em temporadas, e a primeira delas terá 12 episódios.

Cada encontro contará com a presença de pelo menos dois convidados de diferentes gerações, além de um especialista no assunto do dia, como psicólogos, sociólogos, antropólogos, filósofos e sexólogos. Além disso, em cada episódio haverá a participação de um artista, que vai compartilhar suas experiências e ainda fazer uma apresentação musical.

O primeiro tema será comunicação. A ideia é discutir as diferenças de comportamento entre as gerações nesse campo e como elas influenciam em outros aspectos da rotina. O professor do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) José Antônio Martinuzzo, que tem pós-doutorado em Psicanálise e em Mídia e Quotidiano, e a escritora e professora universitária Bernadette Lyra, são nomes já confirmados na estreia da atração.

“Vivemos em um mundo onde pessoas de até seis gerações convivem. A ideia é debater as diferenças entre essas gerações, buscando conectá-las, e não afastá-las a partir de um eventual julgamento de que determinada época é melhor ou pior”, explica a apresentadora. “Vai ser um espaço em que perguntar a idade não vai ser algo indelicado, pois vai ser o que nos vai guiar para entender os diferentes pontos de vista, que refletem valores, comportamentos, aspirações, referências e modos de viver”, destaca.

A nova atração da Espírito Santo FM chega como parte do projeto de modernização da grade da emissora. No mês de fevereiro, foram lançados 15 novos programas.

Para acompanhar a Espírito Santo FM ao vivo, sintonize 89.1 no dial do rádio ou acesse: https://www.fundacaocarmelia.com.br/ao-vivo-radio-espirito-santo-891-fm/

Serviço Vira-Tempo: Às sextas-feiras, das 8 horas às 10 horas, na Espírito Santo FM 89.1.

Fonte: GOVERNO ES