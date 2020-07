Luana Piovani responde críticas por viagem: “Tão enchendo o saco”

Reprodução/GNT Rodrigo Hilbert no “Tempero de Família”

Rodrigo Hilbert foi para a lista de assuntos mais comentados do Twitter na manhã deste sábado (18). O apresentador estreou no programa “É de Casa”, da TV Globo, com o quadro “Tempero de Família” e agradou os internautas.

O quadro mostra os melhores momentos do “Tempero de Família”, programa exibido no canal GNT, onde Hilbert ensina receitas e dicas de cozinha que aprendeu com a avó. Nesta sábado, o apresentador construiu sua própria churrasqueira e fez churrasco.

Não demorou muito para a enxurrada de elogios a Rodrigo Hilbert começar no Twitter.

Aí vem o Rodrigo Hilbert para contrariar todas e quaisquer estatística q comprova q homem perfeito não existe pic.twitter.com/qJrGHCaJnx — MariBlack ?♊ (@mariota23) July 18, 2020

Vamos levantar porque Rodrigo Hilbert já colheu o café que ele mesmo plantou, moeu os grãos, colocou na cafeteira que ele mesmo fez. Saiu pra correr, voltou, tomou banho e está tricotando um casaco novo. #RodrigoHilbert pic.twitter.com/PofLPPVFpC — Angie Egmont ?? ? (@AngieEgmont) July 18, 2020

Rodrigo Hilbert é o único macho padrão que não pode ser cancelado. Que homem maravilhoso pqp pic.twitter.com/g6hzPPr4OB — Viadim ?️‍?⃤ (@luksViadim) July 18, 2020