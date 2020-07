Luana Piovani explica diferença no sorriso: “Fiz plástica dentária”

Reprodução/ Instagram Luana Piovani explica diferença no sorriso

Não é de hoje que astros contam com procedimentos estéticos para se manterem sempre impecáveis. Nesta quarta-feira (15), foi a vez da atriz Luana Piovani se manifestar em seu perfil no Instagram após ser indagada por uma fã que queria saber da diferença em seu sorriso ao longo do tempo.

“Seus dentes ou sua boca eram diferentes. Você fez algum tratamento ortodôntico ou foi o tempo mesmo que mudou?”, perguntou a seguidora nos comentários na publicação em que Luana colocou fotos antigas em que aparece com 15 e 16 anos, a fim de se comparar com os filhos. “Fiz uma plástica dentária”, afirmou ela.